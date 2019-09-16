Tesla достигла заоблачных цен на акции, подорожав на 900% всего за год.*
Контракты на разницу цен (CFD) — это сложные финансовые инструменты, торговля которыми сопряжена с высоким риском быстрой потери капитала по причине использования кредитного плеча. Вам следует подумать ли вы позволить себе рисковать потерей денег.
Контракты на разницу цен (CFD) — это сложные финансовые инструменты, торговля которыми сопряжена с высоким риском быстрой потери капитала по причине использования кредитного плеча.